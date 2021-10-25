В Москве и Подмосковье зафиксировали три случая заражения новым штаммом коронавируса

Три случая заражения новым дельта-штаммом коронавируса были выявлены в Москве и Московской области, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Отмечается, что в России была обнаружена та же мутация, что составляет в Великобритании уже около 7% от всех случаев заболеваемости коронавируса.

«У нас мы ее увидели здесь, в Москве и Подмосковье, три таких случая, и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит», — сказала Попова в эфире Первого канала.

Ранее британские ученые предупредили, что новый вариант штамма «дельта» коронавируса может быть более заразным, чем индийский штамм. Новый вариант коронавируса известен как AY.4.2 или VUI-21OCT-01.