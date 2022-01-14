Гинцбург рассказал, что был заражен омикрон-штаммом коронавируса

Привитые вакциной «Спутник V», скорее всего, не заболеют Covid-19, вызываемым омикрон-штаммом коронавируса, даже если окажутся инфицированы им. Об этом, сославшись на собственный опыт, заявил директор разработавшего препарат Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

«Те, кто привит „Спутником“, скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом „омикрон“, и, может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на „омикроне“. Что вот и я сделал, слетав за границу», — отметил академик РАН.

«Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к „омикрону“ после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован», — добавил Гинцбург.

По словам ученого, анализ крови после поездки показал очень высокие титры вируснейтрализующих антител к омикрон-штамму. «То есть я был инфицирован, но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован „Спутником V“», — пояснил он.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший впоследствии название по греческой букве «омикрон». Ученые предположили, что этот вариант SARS-CoV-2 мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что у властей страны осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, вызванной омикрон-штаммом. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.