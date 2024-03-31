Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Гидрометцентр Татарстана вновь сообщает о тумане с сильным ухудшением видимости
Вечером воскресенья 31 марта, ночью и днем 1 апреля в Татарстане прогнозируется существенное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Сегодня и завтра местами по республике, включая Казань, опять опустится туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее, предупреждают синоптики.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в воскресенье в Татарстане ожидается до 8 градусов тепла, дожди, мокрый снег и порывистый ветер. На следующей неделе, в начале апреля, в республике потеплеет до +13 градусов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»