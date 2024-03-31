Гидрометцентр Татарстана вновь сообщает о тумане с сильным ухудшением видимости

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Вечером воскресенья 31 марта, ночью и днем 1 апреля в Татарстане прогнозируется существенное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Сегодня и завтра местами по республике, включая Казань, опять опустится туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее, предупреждают синоптики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в воскресенье в Татарстане ожидается до 8 градусов тепла, дожди, мокрый снег и порывистый ветер. На следующей неделе, в начале апреля, в республике потеплеет до +13 градусов.