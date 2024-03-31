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Общество 31 марта 2024 06:30

Март в Татарстане завершится дождями, мокрым снегом и порывистым ветром

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Март в Татарстане завершится дождями, мокрым снегом и порывистым ветром

В воскресенье, 31 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Прогнозируются дожди, местами ночью и утром — мокрый снег. Об этом сообщает Гидрометцентр республики

Возможны усиления ветра, местами его порывы могут достигать 14 м/с.. Ночью ожидается от −1 до +4 градусов, днем воздух прогреется до 3-8 градусов выше нуля.

Ночью и утром местами прогнозируется гололедица, а также туман с ухудшением видимости, о чем ранее предупреждал «Татар-информ».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

#прогноз погоды #метель #туман
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