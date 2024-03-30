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Синоптики Татарстана предупреждают о тумане с ухудшением видимости до 500 метров
Во второй половине дня и вечером субботы 30 марта, ночью и днем воскресенья 31 марта в Татарстане ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Сегодня и завтра местам по республике, включая Казань, опустится туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в субботу в Татарстане ожидается до 7 градусов тепла и небольшой дождь. На следующей неделе, в начале апреля, в республике потеплеет до +13 градусов.
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