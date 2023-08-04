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Гидрометцентр снова предупредил о тумане, сильном ветре и грозах в Татарстане
В пятницу, 4 августа, в Татарстане вновь ожидается неустойчивая погода с жарой, сильным ветром и осадками. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Ночью ожидается туман. Местами возможны дожди, днем с грозами и усилениями ветра до 15–20 м/с.
Температуры воздуха в ночные часы составят от 13 до 18 градусов, днем прогнозируется от 27 до 32.
Ранее в метеоролог рассказал «Татар-информу», с чем связана аномальная жара в республике. По данным федерального Гидрометцентра, август в окажется аномально теплым практически во всех регионах России.
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