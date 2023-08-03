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Дожди уйдут, но жара сохранится: Гидрометцентр РТ дал прогноз на ближайшие дни
В ближайшие два дня в Татарстане сохранится жаркая погода с дождями и грозами. Однако уже в воскресенье вероятность осадков заметно снизится, сообщает Гидрометцентр РТ.
4 и 5 августа в республике ожидаются усиления ветра. Ночные температуры составят от 13 до 20 градусов, днем они повысятся до 27–33.
Погода изменится под влиянием обширного антициклона, который придет в республику 6 августа. Существенных осадков не ожидается, однако по-прежнему будет жарко: от 15 до 20 градусов ночью и от 28 до 33 — днем.
Предварительно, в понедельник и вторник, 7 и 8 августа сохранится жаркая погода с температурами до 28–33 градусов. Осадки не прогнозируются.
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