Гидрометцентр России пообещал аномально теплый август в ПФО

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Среднемесячные температуры в августе в Приволжском федеральном округе окажутся выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, этот месяц будет теплее или на уровне нормы во всех регионах страны, холодных аномалий не ожидается.

«Температура выше нормы ожидается в Центральном федеральном округе, исключая самые западные регионы, Брянскую, Тверскую. Это касается и большей части Северо-Западного федерального округа, всего Приволжского федерального округа, востока Южного федерального округа — это и Волгоградская, и Астраханская области», — цитирует специалиста ТАСС.

Помимо этого, теплые аномалии ожидаются на территории Уральского федерального округа и Приморского края. В остальных регионах температуры будут держаться около нормы.

Ранее профессор КФУ предупредил об аномальной жаре в Казани в начале августа.