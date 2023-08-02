Метеоролог КФУ рассказал, как долго в Татарстане продлится аномальная жара

После короткой передышки аномальная жара возвращается в Татарстан. По прогнозу Гидрометцентра России, температуры воздуха в дневные часы в конце недели поднимутся в Казани до 32 градусов. Причины нетипично жаркой погоды для последнего летнего месяца в нашей полосе объяснил профессор КФУ Юрий Переведенцев.

«В ближайшую декаду температура воздуха в Казани будет на 4-5 градусов выше климатической нормы. Урал затопило, а у нас осадки не прогнозируются. Мы находимся на гребне антициклона, его центр – в районе Северного Ледовитого океана. Область высокого давления тянется к нам и доходит до Каспийского моря, во всем Поволжье стоит жара», – сообщил он.

Спикер отметил, что антициклональный характер погоды сохранится до 8 августа. Обычно июль в нашей полосе считается самым теплым летним месяцем. В норме в столице Татарстана в последний месяц лета жара должна идти на спад, а среднесуточная температура должны быть на уровне около 19 градусов. В связи с жаркой и сухой погодой Гидрометцентр Татарстана опубликовал новое штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности.

«В период со 2 по 10 августа на территории Республики Татарстан местами ожидается высокая (4 класс) пожарная опасность лесов», – сказано в сообщении.

По словам профессора КФУ от жары страдают не только леса, но и сельское хозяйство. Продолжительная засуха может негативно сказаться на урожае.

«Этим летом метеорологи несколько раз фиксировали почвенную засуху», – напомнил Переведенцев.

На гребне антициклона ветра обычно бывают слабые, поэтому ураганов в ближайшие дни не ожидается. По его словам, из опасных метеоявлений на первом месте в Казани – сильный ветер, а на втором – ливневые дожди, но их пока тоже не предвидится. В целом среднемесячная температура в августе в столице Татарстана будет выше нормы, а осадки прогнозируются ниже нормы.