Профессор КФУ рассказал, когда в Татарстане потеплеет до +15 градусов

Уже с пятницы, 29 марта, температура в Татарстане начнет сильно повышаться. В последние дни марта прогнозируется до 10 градусов тепла. Причем осадков не ожидается. Такой прогноз дает профессор КФУ Юрий Переведенцев, пишут «Челнинские известия».

С 1 по 7 апреля будет еще теплее. Синоптики обещают в этот период времени от +12 до +15 градусов.

Переведенцев объяснил, что текущие холода обусловлены приходом циклона с юга. Именно из-за него в республике выпало две трети месячной нормы осадков, повысилось давление и пришли ветра. Однако «срок действия» этой воздушной массы уже подошел к концу, отметил спикер.