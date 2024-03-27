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Общество 27 марта 2024 17:07

Профессор КФУ рассказал, когда в Татарстане потеплеет до +15 градусов

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Уже с пятницы, 29 марта, температура в Татарстане начнет сильно повышаться. В последние дни марта прогнозируется до 10 градусов тепла. Причем осадков не ожидается. Такой прогноз дает профессор КФУ Юрий Переведенцев, пишут «Челнинские известия».

С 1 по 7 апреля будет еще теплее. Синоптики обещают в этот период времени от +12 до +15 градусов.

Переведенцев объяснил, что текущие холода обусловлены приходом циклона с юга. Именно из-за него в республике выпало две трети месячной нормы осадков, повысилось давление и пришли ветра. Однако «срок действия» этой воздушной массы уже подошел к концу, отметил спикер.

#прогноз погоды #Татарстан
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