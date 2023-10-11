Гидрометцентр РТ: Середина октября в Татарстане будет на два градуса выше нормы

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Во второй декаде октября на территории Татарстана еще сохранится аномально теплая погода. Это следует из прогноза Гидрометцентра РТ, основанного на данных Гидрометцентра РФ.

Средняя температура воздуха с 10 по 20 октября будет на 2 градуса выше климатической нормы. Для всей республики последняя равняется +5,4 градуса, а для Казани — +5,6 градуса, отмечают синоптики.

Ранее доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, напротив, предположил, что вторая декада октября в регионе окажется более близкой к климатической норме.

На этой неделе в Татарстане ожидаются заморозки и гололедица, о чем сообщал «Татар-информ».