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Гидрометцентр РТ: Середина октября в Татарстане будет на два градуса выше нормы
Во второй декаде октября на территории Татарстана еще сохранится аномально теплая погода. Это следует из прогноза Гидрометцентра РТ, основанного на данных Гидрометцентра РФ.
Средняя температура воздуха с 10 по 20 октября будет на 2 градуса выше климатической нормы. Для всей республики последняя равняется +5,4 градуса, а для Казани — +5,6 градуса, отмечают синоптики.
Ранее доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, напротив, предположил, что вторая декада октября в регионе окажется более близкой к климатической норме.
На этой неделе в Татарстане ожидаются заморозки и гололедица, о чем сообщал «Татар-информ».
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