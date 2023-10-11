В КФУ развеяли надежды на приход второго бабьего лета

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Новый приход аномально теплой погоды в Татарстан этой осенью невозможен по астрономическим причинам. Об этом рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, сообщает пресс-служба вуза.

«Бабьего лета второго, конечно, не будет. Астрономический фактор этого просто не позволит. Продолжительность светового дня сократилась. Даже в случае установления антициклональной безоблачной погоды прогрев солнечными лучами не способен довести температурный фон до +15 градусов и выше», — пояснил исследователь.

При этом, по словам Аухадеева, температура первой декады октября оказалась на 2,5 градуса выше нормы (около +10 градусов при норме +7,5). Вторая декада должна оказаться близкой к климатической норме в +5,6 градуса, добавил он.

Кроме того, метеоролог напомнил, что изменчивость температурного фона день ото дня является нормальным явлением для этого периода. Циркуляция воздуха перестроилась на зимний лад, «в полной мере восстановился западный перенос».

«Наша территория оказывается на пути циклонов и антициклонов, закачивающих к нам воздух то с севера (передняя часть антициклона или тыловая часть циклона), то с юга (тыл антициклона или передняя часть циклона)», — объяснил доцент Казанского федерального университета.

Относительно же ситуации с осадками Тимур Аухадеев сказал, что нынешний дождливый период (с начала октября в Казани выпало 15 миллиметров осадков при месячной норме в 54 миллиметра) может изменить засушливую ситуацию этого года.

«Этот год является рекордным: за период с января по 10 октября выпало всего 230 миллиметров осадков. В норме за этот период должно быть 385 миллиметров. Такого малого количества не было как минимум последние 70 лет», — констатировал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на этой неделе ожидаются заморозки и гололедица.