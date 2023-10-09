В Татарстане на этой неделе ожидаются заморозки и гололедица

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На этой неделе в Татарстане сохранится достаточно холодная и сырая погода, впрочем, к выходным ожидается повышение температурного фона. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Во вторник, 10 октября, погодные условия в республике существенным образом не изменятся: вероятны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

В среду, 11-го числа, регион будет находиться в тыловой части циклона. Вновь прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В темное время суток столбики термометров опустятся до +2, -1 градуса, в светлое время суток потеплеет до +2, +7 градусов.

В ночь на четверг, 12 октября, на Татарстан начнет оказывать влияние антициклон. Станет еще холоднее — от +1 до -4 градусов, небольшие осадки возможны только на востоке РТ.

Днем республика окажется во власти фронтов очередного североатлантического циклона. Произойдет интенсивное падение атмосферного давления, пойдут дожди (сначала — на западе региона), ветер усилится до 15–20 м/с. Температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла.

Помимо прочего, 11 и 12 октября в ночные и утренние часы на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы, предупреждают синоптики.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу, 13-го числа, в Татарстане сохранится дождливая и ветреная погода. В субботу, 14 октября, местами также вероятны небольшие дожди. Вместе с тем в республике потеплеет: в дневные часы воздух прогреется до +7, +12 градусов.