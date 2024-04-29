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Гидрометцентр РТ предупреждает о заморозках на почве
Завтра, 30 апреля, ночью и утром местами по Татарстану ожидаются заморозки на почве. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Заморозки до -1 градуса возможны в восточных и южных районах республики, уточняют синоптики.
Накануне, 28 апреля, холодный атмосферный фронт принес в регион понижение температурного фона. Сегодня в Татарстане прогнозируется не более 17 градусов тепла. Кое-где вероятны умеренные дожди.
Прохладная погода сохранится на территории республики и в первый день мая, о чем сообщал «Татар-информ».
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