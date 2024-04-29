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В Татарстане ожидается небольшой дождь и до +17 градусов
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Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, днем – умеренный. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.
Днем температура воздуха не поднимется выше +17 градусов. Прогнозируется северо-восточный ветер, его скорость будет достигать 11 метров в секунду, днем местами порывами до 14 метров в секунду.
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