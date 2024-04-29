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Общество 29 апреля 2024 06:38

В Татарстане ожидается небольшой дождь и до +17 градусов

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В Татарстане ожидается небольшой дождь и до +17 градусов
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, днем – умеренный. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Днем температура воздуха не поднимется выше +17 градусов. Прогнозируется северо-восточный ветер, его скорость будет достигать 11 метров в секунду, днем местами порывами до 14 метров в секунду.

#прогноз погоды
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