В Татарстане ожидается небольшой дождь и до +17 градусов

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, днем – умеренный. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Днем температура воздуха не поднимется выше +17 градусов. Прогнозируется северо-восточный ветер, его скорость будет достигать 11 метров в секунду, днем местами порывами до 14 метров в секунду.