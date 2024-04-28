Атмосферный фронт принесет в Татарстан дожди с грозами и небольшое похолодание

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 28 апреля, в Татарстане сохранится неустойчивая погода, при этом температурный фон понизится из-за прохождения холодного атмосферного фронта. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. В светлое время суток местами, но не в Казани, вероятны кратковременные дожди с грозами.

Юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с со временем поменяет направление на северо-западное. В светлое время суток он иногда будет усиливаться порывами до 15–18 м/с (в столице РТ — лишь до 15 м/с).

Температура воздуха по региону в дневные часы составит от 18 до 23 градусов тепла (в Казани — от +20 до +22 градусов, на востоке — до +26).