Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Атмосферный фронт принесет в Татарстан дожди с грозами и небольшое похолодание
Сегодня, 28 апреля, в Татарстане сохранится неустойчивая погода, при этом температурный фон понизится из-за прохождения холодного атмосферного фронта. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой ожидается переменная облачность. В светлое время суток местами, но не в Казани, вероятны кратковременные дожди с грозами.
Юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с со временем поменяет направление на северо-западное. В светлое время суток он иногда будет усиливаться порывами до 15–18 м/с (в столице РТ — лишь до 15 м/с).
Температура воздуха по региону в дневные часы составит от 18 до 23 градусов тепла (в Казани — от +20 до +22 градусов, на востоке — до +26).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»