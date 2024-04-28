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В последний день апреля в Татарстане ожидаются заморозки
Во вторую половину майских праздников в Татарстане ожидается прохладная погода. В последний день апреля ночью местами ожидаются заморозки на почве до -1 градуса. Об этом говорится в обзоре Гидрометцентра.
Так, 30 апреля местами пройдет небольшой дождь, ночью столбик термометра будет показывать от +3 до +8 градусов, в восточных районах республики – от 0 до +5, местами на почве заморозки до -1 градуса. Днем температура воздуха составит от +13 до +18 градусов.
В первый день мая в регионе обещают облачную погоду и небольшой, местами умеренный дождь. Ночью с прояснениями, столбик термометра будет показывать от +5 до +10 градусов, днем не поднимется выше +18.
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