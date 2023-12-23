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Гидрометцентр РТ предупреждает о тумане, гололеде и гололедице
Сегодня и завтра на территории Татарстана прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В частности, во второй половине дня 23 декабря, ночью и днем 24 декабря местами по республике, включая Казань, опустятся туманы и образуется гололед.
Кроме того, как ночью, так и днем 24-го числа на дорогах региона ожидается сильная гололедица, отмечают синоптики.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что благодаря циклонам вплоть до выходных в Татарстане сохранится аномально теплая погода. Сегодня в республике температура воздуха составит от +2 до -3 градусов.
При этом, предупреждают метеорологи, «смешанные и жидкие осадки в сочетании с положительными температурами воздуха могут привести к сходу снега с крыш зданий и других наклонных поверхностей». Раис РТ Рустам Минниханов поручил усилить требования к ответственным за уборку снега с крыш домов.
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