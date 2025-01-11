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Гидрометцентр РТ: Опасной для озимых ледяной корки нет на полях Татарстана
В настоящее время опасные агрометеорологические явления на территории Татарстана не отмечаются. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Речь идет о притертой ледяной корке — слое льда на поверхности почвы толщиной 2 сантиметра и более, залегающем четыре декады и более в период зимовки озимых культур. Согласно данным снегомерной съемки, проведенной 10 января, такая корка не отмечается, подчеркнули в Гидрометцентре Татарстана.
«Делать какие-либо предположения о ее образовании в ближайшее время преждевременно», — заметили в связи с этим метеорологи.
Кроме того, синоптики обратили внимание на то, что в республике сильно варьируется высота снежного покрова: от 3 сантиметров на крайнем западе региона (метеостанция «Большие Кайбицы») до 41 сантиметра на крайнем юго-востоке (авиаметеостанция «Бугульма»).
Отдельно в Гидрометцентре РТ оспорили слова профессора Казанского федерального университета, доктора географических наук Юрия Переведенцева, что в Казани высота снежного покрова составляет всего 9 сантиметров.
По данным регионального Гидромета, высота снежного покрова в столице РТ равняется 30 сантиметрам. Таковы результаты снегомерной съемки, проводимой на постоянном снегомерном маршруте, который проходит через поле.
Дело в том, подчеркнули в Гидрометцентре, что метеостанция «Казань-Университет» находится в центре города и подвержена влиянию искажающих факторов (здания, теплотрасса и так далее).
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