Гидрометцентр РТ: Аномальная жара ослабнет к концу недели

Погодные условия в Татарстане изменятся к концу недели, аномальная жара ослабнет. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 18 мая, в республике сохранится установившаяся ранее экстремально теплая и преимущественно сухая погода. Ночью местами еще вероятны кратковременные дожди, возможны грозы. Днем осадки прекратятся. Температура воздуха составит от 15 до 20 градусов тепла в ночные часы (в низких местах — от 10 до 15 градусов) и от +30 до +34 градусов — в дневные.

Как отмечают синоптики, в среду и четверг, 19 и 20 мая, регион останется «под влиянием западной периферии антициклона». Существенные осадки маловероятны. Температура воздуха составит +17, +22 градуса в темное время суток (в низких местах — +11, +16) и +28, +33 градуса — в светлое.

Согласно предварительным данным татарстанских метеорологов, в пятницу и субботу, 21 и 22 мая, погода изменится. Под воздействием атмосферных фронтов западного циклона местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температурный фон немного снизится: по ночам ожидается 12–17 градусов тепла, днем — 25–30 градусов.

При этом, подчеркивают специалисты, локальные дожди существенно не повлияют на уровень пожарной опасности лесов. С 17 по 24 мая на преобладающей территории республики сохранится высокая пожарная опасность лесов (4-й класс), местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов (5-й класс).