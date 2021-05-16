В Татарстане ожидается 35-градусная жара

В понедельник, 17 мая, в Татарстане сохранится установившаяся ранее аномально теплая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Днем воздух прогреется до + 30, +35 градусов. При этом в небе над республикой ожидается переменная облачность, но без существенных осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

В темное время суток температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла, в районах Татарстана, расположенных в низине, — до +16 градусов.

Ранее в Казани был побит температурный рекорд 120-летней давности.