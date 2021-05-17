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Минлесхоз РТ предупредил, что аномальная жара продержится до середины 20-х чисел мая
Ру Тат
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17 мая 2021  11:24
Наталья Рыбакова

Минлесхоз РТ предупредил, что аномальная жара продержится до середины 20-х чисел мая

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Сегодня днем в ряде районов Татарстана ожидается аномальная жара до 35 градусов. Из-за высокого класса пожароопасности пребывание граждан в лесах республики ограничено. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«Начиная с 10 мая текущего года на территории Татарстана установилась аномальная жара со среднесуточными температурами на 9 и более градусов выше нормы. По прогнозу Гидромета РТ, аномально жаркая погода продлится до середины 20-х чисел [мая]. Сегодня на территории республики ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до 35 градусов в отдельных районах. В связи с наступлением устойчивой жаркой погоды и возрастанием риска лесных пожаров постановлением Кабинета [Министров] введено ограничение пребывания граждан в лесах», — рассказал спикер.

Ограничение пребывания граждан в лесах введено в Татарстане с 14 мая на 21 календарный день. Ограничения установлены в отношении лесов, находящихся на землях лесного фонда региона. 

Таким образом, сейчас в республике ограничиваются пребывание граждан в лесах, въезд в них транспортных средств и проведение в лесах определенных видов работ, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования лиц, осуществляющих деятельность по использованию лесов в соответствии с действующим законодательством.

аномальная жара пожарная опасность лесов
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