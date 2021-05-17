На Татарстан надвигаются грозы и сильный ветер

В ближайший час с сохранением до конца дня и вечером 17 мая в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Местами по республике вероятны грозы с кратковременными усилениями западного ветра порывами до 15–20 м/с, предупреждают метеорологи.

При этом на территории региона сохраняется установившаяся ранее аномально жаркая погода. Сегодня воздух может прогреться до 35 градусов тепла. В 14.12 на находящейся в Спасском районе РТ метеостанции Антоновка была зафиксирована температура +34,1 градуса.