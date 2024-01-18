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Профессор КФУ предупредил о предстоящей оттепели в январе
Циклон с Северной Атлантики принесет аномальное тепло в Татарстан в ближайшее выходные. Однако потепление будет кратковременным, морозы вернутся уже в начале следующей недели. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор КФУ Юрий Переведенцев.
«Особенность этого месяца заключается в том, что среднесуточная температура в первую декаду составила -18,7 градуса при норме -10-11 градусов. Первая декада оказалась очень холодной. Рождественские морозы состоялись, а крещенских не будет. В ближайшие дни в Казань придет оттепель, в субботу днем потеплеет до одного градуса со знаком „плюс“», — сказал он.
Однако это потепление будет кратковременным. Уже в ближайший понедельник в наш регион придет очередной антициклон с Европы. Температура понизится, выглянет солнце, осадков не будет. В понедельник и вторник в дневные часы в Казани, по предварительному прогнозу Гидромета России, ожидается -16 и -15 градусов соответственно.
Напомним, что из-за резкого ухудшения погоды 19 января в Татарстане объявлено штормовое предупреждение.
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