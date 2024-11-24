Гидромет РФ: Аномальное тепло не покинет Татарстан до середины следующей недели

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Почти во всех регионах России до середины следующей недели сохранится теплая погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает «Интерфакс».

«<...> до середины следующей недели на территории России не ожидается холодная погода <...>», — отметил метеоролог.

По словам синоптика, «практически на всей территории России в ближайшие дни погода теплая», за исключением одного только юга Западной Сибири. В Новосибирской, Омской и Томской областях температура окажется ниже нормы из-за вхождения холодных воздушных масс, но затем туда тоже придет потепление, пояснил он.

В частности, в Приволжском федеральном округе «очень высокие температуры [ожидаются] повсеместно», тепло будет и на Урале. В воскресенье в регионах Западной Сибири (но не южной ее части) температура будет на 16–20 градусов выше нормы, а в Якутии — на 8–10 градусов, уточнил Вильфанд.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в Татарстане сегодня ожидается до 6 градусов тепла и штормовой (до 23 м/с) ветер.