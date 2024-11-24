Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Гидромет РФ: Аномальное тепло не покинет Татарстан до середины следующей недели
Почти во всех регионах России до середины следующей недели сохранится теплая погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает «Интерфакс».
«<...> до середины следующей недели на территории России не ожидается холодная погода <...>», — отметил метеоролог.
По словам синоптика, «практически на всей территории России в ближайшие дни погода теплая», за исключением одного только юга Западной Сибири. В Новосибирской, Омской и Томской областях температура окажется ниже нормы из-за вхождения холодных воздушных масс, но затем туда тоже придет потепление, пояснил он.
В частности, в Приволжском федеральном округе «очень высокие температуры [ожидаются] повсеместно», тепло будет и на Урале. В воскресенье в регионах Западной Сибири (но не южной ее части) температура будет на 16–20 градусов выше нормы, а в Якутии — на 8–10 градусов, уточнил Вильфанд.
Как ранее сообщал «Татар-информ», в Татарстане сегодня ожидается до 6 градусов тепла и штормовой (до 23 м/с) ветер.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»