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Общество 24 ноября 2024 07:00

В воскресенье в Татарстане потеплеет до +6 градусов

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В воскресенье в Татарстане потеплеет до +6 градусов
Фото: Владимир Васильев, © «Татар-информ»

В воскресенье, 24 ноября, в западных районах Татарстана местами ожидается дождь и мокрый снег. Осадки пройдут в дневное время.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, температура в этот день поднимется до +1…+6 градусов днем, но утром на дорогах может местами образоваться гололедица.

Ветер в воскресенье «будет гулять» южный, юго-восточный, его скорость составит 9-14 м/с, но местами он может усилиться до 20 - 23 м/с.

#погода #прогноз #Татарстан
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