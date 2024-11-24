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В воскресенье в Татарстане потеплеет до +6 градусов
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Фото: Владимир Васильев, © «Татар-информ»
В воскресенье, 24 ноября, в западных районах Татарстана местами ожидается дождь и мокрый снег. Осадки пройдут в дневное время.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, температура в этот день поднимется до +1…+6 градусов днем, но утром на дорогах может местами образоваться гололедица.
Ветер в воскресенье «будет гулять» южный, юго-восточный, его скорость составит 9-14 м/с, но местами он может усилиться до 20 - 23 м/с.
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