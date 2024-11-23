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Общество 23 ноября 2024 13:06

К вечеру в Татарстане ожидается туман, ночью и утром поднимется ветер

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К вечеру в Татарстане ожидается туман, ночью и утром поднимется ветер
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня днем и вечером в Татарстане ожидается туман, предупредили в Гидрометцентре РТ.

Кроме того, в ночные и дневные часы в воскресенье, 24 ноября, в республике возможен очень сильный ветер. Его порывы могут составлять до 15-20 м/с, местами он усилится до 23 м\с. В Казани скорость ветра будет достигать 23 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что в начале следующей недели в Татарстане прогнозируется похолодание.

#прогноз погоды #сильный ветер #туман
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