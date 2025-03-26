Герои среди нас: школьники Новошешминского района встретились с бойцом СВО

В селе Чувашская Чебоксарка Новошешминского района Татарстана состоялась встреча школьников с участником специальной военной операции Николаем Сидоровым. Татарстанец приехал, чтобы рассказать молодому поколению о боевом братстве, мужестве и верности присяге, заявили в районной администрации.

Боец поделился с учащимися историями из жизни на передовой, рассказал, с какими трудностями сталкиваются бойцы и как, несмотря на все испытания, они продолжают сражаться. Он обратил внимание на то, насколько важны сплоченность, взаимовыручка и готовность жертвовать собой ради товарищей и мирных жителей.

«Наши бойцы совершают подвиги каждый день. Они не задумываясь идут в бой, защищая свою Родину, свои семьи, свою землю. Мы должны помнить об этом и поддерживать друг друга в это непростое время», – выразил уверенность Николай.

Особенным моментом встречи стало знакомство с мемориальным стендом «Славные сыны нашей малой Родины», на котором увековечены имена павших воинов-земляков.

Юные жители села внимательно слушали гостя, задавали интересующие их вопросы и благодарили его за службу.

Ранее, 3 марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на тот момент на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.