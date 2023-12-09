Герой России: Владимир Путин смог объединить нашу страну в тяжелый момент

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент России Владимир Путин смог объединить всю страну в тяжелый момент. Об этом сказал Герой России Раиль Габдрахманов из Алькеевского района РТ, комментируя его решение баллотироваться на новый президентский срок.

«Не скрывая своих эмоций, я очень рад, что он принял такое решение, что под его руководством проходят все этапы нашей вооруженной борьбы с националистами. В этот тяжелый момент именно тот человек, который оказался на месте, [смог] сплотить нашу многонациональную страну, объединить ее усилия отделиться от всех нейтралитетов и принять правильное решение. Это всё ощутимо. Это всё видно на фронтах», — подчеркнул военный.

Он поблагодарил главу государства за то, что власти страны не только сосредоточили всю экономику на нуждах спецоперации, но и уделяют особое внимание помощи мирным жителям и бойцам, которые находятся в зоне СВО.

Ранее на церемонии по случаю Дня Героев Отечества спикер парламента ДНР Артем Жога обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с вопросом об его участии в предстоящий выборах. В ответ Путин заявил о планах выдвигаться на новый президентский срок. Это решение прокомментировали также Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и Раис РТ Рустам Минниханов.