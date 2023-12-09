Шаймиев о решении Путина выдвигаться на новый срок: Сильной России нужен сильный лидер

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Россия с каждым годом становится только сильнее, а для такой страны нужен сильный лидер. Такое мнение высказал Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, комментируя решение Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок.

«У меня поднялось настроение, когда я такое решение услышал. Потому что наша страна, которая при нынешних условиях в мире успешно развивается, становится сильнее. А для сильной России нужен сильный руководитель», — сказал он.

Минтимер Шаймиев отметил, что свою силу Владимир Путин доказал работой на различных ответственных должностях в течение долгих лет. «У него это получается. Выбор правильный», — резюмировал Государственный Советник.

Ранее на церемонии по случаю Дня Героев Отечества спикер парламента ДНР Артем Жога обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с вопросом об его участии в предстоящий выборах. В ответ Путин заявил о планах выдвигаться на новый президентский срок.