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Минниханов: Стоящие перед Россией вызовы мы можем преодолеть лишь с сильным руководителем
Вызовы, стоящие перед Россия, можно преодолеть лишь с сильным руководителем. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил на торжественном приеме ко Дню героев Отечества, прошедшем в Казанском Кремле.
«Вызовы, стоящие перед страной, мы можем преодолеть только с сильным руководителем. Вчера наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы Президента РФ. Уверен, что наши защитники и все наше многонациональное население сплотится вокруг нашего Верховного Главнокомандующего. Уверен, Победа будет за нами!» — сказал руководитель республики.
Он отметил, что сегодня участники спецоперации, среди которых много татарстанцев, рискуя собственной жизнью, делают всё возможное для обеспечения безопасности Отечества и сохранения суверенитета России. В память о погибших в СВО воинах Рустам Минниханов объявил минуту молчания.
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