Герой России Баксиков рассказал в «Камском Артеке», как относится к уклонистам от армии

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В лагере «Камский Артек» под Нижнекамском прошел «урок мужества» от Героя России Расима Баксикова и депутата Государственной Думы Айдара Метшина. Военный и парламентарий пообщались с представителями молодого поколения, говоря о подвигах, страхе и любви к Родине.

«Сегодня мы будем говорить о таких вещах, как мужество, подвиг, чем [он] отличается от храбрости, чем отличается от смелости», — начала беседу ведущая.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Расим Баксиков поделился со слушателем собственным опытом. Он был одним из членов экипажа танка с позывным «Алеша», летом прошлого года успешно участвовавшего в отражении наступления украинских сил. Баксиков и его товарищи стали Героями России. Это высшая государственная награда, получить которую можно лишь за особые заслуги, напомнил Айдар Метшин.

«Героизм — это высшее качество, проявленное в особых условиях. У нас в России 1411 Героев. Из них, к сожалению, 599 — посмертно получившие это звание. Один из них — нижнекамец Ильнур, который, как Баксиков, был танкистом, который погиб, защищая интересы наших людей», — рассказал парламентарий.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Расим Баксиков сейчас активно занимается общественной деятельностью. Такие встречи он проводит регулярно и считает их своим долгом. Молодежь нужно воспитывать, убежден Герой России.

«Каждый должен помнить, что в любой момент может наступить такая ситуация, что необходимо будет встать на защиту Родины с оружием в руках. От этого никто ни в коем случае не должен трусливо уворачиваться», — заявил военный.

Разговор с ребятами у Расима Баксикова получился длинным. Он рассказал о детстве, учебе в школе, взрослой жизни и о том, как принял решение отправиться на специальную военную операцию. Диалог с детьми Герой России наладил быстро: они, не стесняясь, задавали вопросы.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Что вы чувствовали, когда впервые пошли на фронт?». «Как вы относитесь к тем, кто пытается откосить от армии?» — задавали вопросы ребята.

«Сейчас уже такое время, когда смотреть на них сквозь пальцы не получается. Кто они вообще, зачем они здесь? Что они будут делать в будущем? Если он займет свою нишу в стране (хороший врач, хороший преподаватель), тогда да, пусть так будет», — заметил Баксиков.

Встреча продолжалась около двух часов. За это время ребята успели спросить обо всем, что их интересовало. Возможно, встреча шла бы еще дольше, но наступило время обеда — которое в детском лагере так же незыблемо, как и в армии.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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