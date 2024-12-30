Герой РФ Баксиков о работе «Татар-информа»: «Освещение тем СВО – очень важное дело»

Герой России, депутат Государственного Совета РТ Расим Баксиков поделился мнением о работе информационного агентства «Татар-информ».

«По работе агентства у меня нет предложений или замечаний – у вас все работает замечательно, на мой взгляд. Вы – профессионалы. То, как вы реагируете на события, похвально. Это всегда оперативная работа. Вы зарекомендовали себя с положительной стороны. Журналисты агентства активно освещают новости, связанные с СВО, а это очень важное дело – республика должна знать своих героев. Кто кроме вас о них расскажет? Телеграм-каналы не имеют такого охвата, то, что люди знают отдельные истории бойцов – это исключительно ваша заслуга. Спасибо большое вам за вашу работу! Желаю всему коллективу успехов, здоровья и счастья», – рассказал Герой России Расим Баксиков.

Расим Баксиков получил звание Героя России после того, как в 2023 году в составе экипажа танка уничтожил два вражеских танка и восемь бронемашин ВСУ. Видео легендарного боя разлетелось по Сети и вызвало огромный резонанс, удивление и гордость не только простых жителей страны, но и военных экспертов.

Позже Герой РФ был избран депутатом Государственного Совета РТ.

Полный материал о достижениях информационного агентства «Татар-информ» в 2024 году читайте по ссылке.