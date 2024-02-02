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Герои наших улиц: на билбордах Казани появились слова благодарности для дорожных рабочих
На билбордах Казани появились баннеры с фотографиями дорожных рабочих. Акция стала своеобразной возможностью отблагодарить их за усиленную борьбу с последствиями снегопадов. Фотографиями поделилась мэрия столицы Татарстана.
«Уборка снега — большой труд. Ребята, спасибо! Вы герои наших улиц!» — написано на каждом из баннеров.
Как накануне сообщили в исполкоме, с начала января с улиц Казани вывезено более 700 тысяч тонн снега, что почти в два раза превышает норму. С начала зимы же объем вывезенного снега уже превысил 1 млн тонн.
Дорожники, мэрия и другие службы не раз просили казанцев помочь им в борьбе со снегом и не оставлять машины на обочинах улиц. Это мешает проводить качественную уборку пространств и замедляет расчистку дворов и улиц.
Однако многие жители города, напротив, выступили в поддержку дорожных служб и дворников и добровольно вышли на расчистку своих дворов и улиц. Они единодушны во мнении, что прошедшие снегопады, помимо прочего, сплотили соседей и неравнодушных горожан.
Фото: https://t.me/kzn_official
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