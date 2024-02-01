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Новости Татарстана и Казани
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За январь с улиц Казани вывезли 706 тыс. тонн снега
За январь с улиц Казани вывезено 706 тысяч тонн снега. Это 181% от месячной нормы осадков, уточнили в телеграм-канале мэрии столицы Татарстана.
Жители города могут оставлять заявки на вывоз снега со дворов в «Открытой Казани» либо по номеру +7(843)236-41-23.
По дорожной сети сообщения принимаются через систему «Народный контроль» либо через телеграм-бота «Моя Казань» (категория «уборка снега»). Кроме того, заявку можно оставить по номерам горячей линии районных администраций.
Фото: https://t.me/kzn_official
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