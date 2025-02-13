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СВО 13 февраля 2025 22:20

Герой из Нурлата: боец Мелкий награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени

Герой из Нурлата: боец Мелкий награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени
Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Двадцатисемилетний на данный момент Федор из деревни Абляскино, известный под позывным Мелкий, уже третий год участвует в специальной военной операции. В октябре 2022 года он был мобилизован и отправился на фронт, где его действия были отмечены медалью Министерства обороны «За воинскую доблесть» II степени.

В первые месяцы службы Федор попал в мотострелковый полк, действовавший на Южнодонецком направлении. Вместе с товарищами он поддерживал подразделения ДНР, заново осваивая военные навыки.

«Мы понимали, что защищаем Родину и людей, которые долгие годы жили под обстрелами. Это осознание придавало сил», – заметил он.

Сначала Федор служил стрелком-санитаром, а затем стал водителем эвакуационной группы 430-го полка. Группа из двух человек занимается транспортировкой бойцов, доставкой продовольствия и эвакуацией раненых.

«Мы не ради наград. Самая ценная благодарность – это жизни спасенных ребят. Недавно мне позвонил солдат из Екатеринбурга, которого мы эвакуировали. Он сказал: «Спасибо, я выжил благодаря вам». Такие слова дороже любых медалей», – уверен он.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Одним из самых тяжелых испытаний для Федора стало спасение сослуживца с позывным Кит.

«Три наших бойца ушли на задание и не вернулись. Десять суток о них не было вестей, разведка тоже не дала результатов. А потом поступило сообщение: на «нулевой точке» кто-то лежит», – рассказал Федор.

Оказалось, что это Кит. Его группа столкнулась с вражеской разведкой, и после боя он остался единственным выжившим. Раненый, без еды и воды, он сумел проползти 4,5 километра и выжить. Сейчас он проходит лечение.

«Его стойкость – это настоящее чудо. Нет слов, чтобы описать его силу духа», – убежден Федор.

Бойца поддерживают его близкие: мама, бабушка, сестра и возлюбленная Алина.

«Мы вместе уже пять лет, – рассказала Алина. – Когда его мобилизовали, я училась в Уфе. Первые месяцы были очень тяжелыми, но сейчас мы на связи, и это помогает справляться с тревогой».

Особую благодарность Федор выражает нурлатцам, которые передают шефскую помощь. «Это огромная поддержка. Мы чувствуем, что не одни», – подчеркнул он.

Перед отправкой обратно в зону боевых действий Федор добавил: «Для нас честь защищать Родину. Наши деды показали пример мужества, и мы сделаем все, чтобы над нашей страной вновь воцарился мир».

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

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Материал подготовлен при участии Лилии Мубаракшиной.

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