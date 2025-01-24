«Героем себя не чувствую. Я обычный деревенский парнишка»: Зверь из Челнов воюет на СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В зону боевых действий житель Набережных Челнов, получивший затем позывной Зверь, отправился в 2022 году. Челнинец был призван в ряды Вооруженных сил в ходе частичной мобилизации. Сейчас военнослужащий продолжает участвовать в боевых действиях в должности стрелка.

В 2024 году в семье челнинца произошло радостное событие. На свет появилась девочка. Малышку назвали Евой. У пары уже есть старший сын — Матвей. Когда военнослужащий был в отпуске, он рассказал о семье, своей жизненной позиции и службе на передовой.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

До спецоперации Зверь трудился трактористом-машинистом на предприятии «Агросила-Логистика». Повестку получил в сентябре 2022-го, начальник привез ее прямо на рабочее место. Когда ушел на передовую, с работы всегда поддерживали, узнавали, как дела.

«Я себя героем не чувствую. Я обычный деревенский парнишка, — говорит о себе Зверь. — Скрыться не было желания. Патриотизм. За Родину, за семью, чтобы враг не пришел домой. Вот где был, там и остался, чтобы подальше от дома, так сказать, отогнать».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Супруга бойца Надежда добавляет: «Как мобилизацию объявили, он сказал: „Я не буду прятаться“. Как позвали в военкомат, сразу пошел туда. Мы стали вещи собирать, 26 октября 2022 года его призвали, забрали. Вот третий год уже пошел».

По словам Зверя, обучение в Казани прошло нормально. После отправили на СВО, направления — Донецкое, Угледарское. По словам солдата, продвижение идет.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

За свою ответственность и решительность боец отмечен наградами. Медаль «За воинскую доблесть» Зверь получил в 2023 году. Медаль «За спасение погибавших» получил в 2024-м.

«Эту медаль вручили <...> за спасение погибавших товарищей, тяжелораненых, которых эвакуировали с поля боя до медиков. Гордости нет, что медаль получил. Страх был, но и не мог бросить товарищей, потому что тяжелораненые сами себя не могли бы эвакуировать. Их надо было на руках вытащить. На носилках между посадками, через поле, между полями, там „открытка“, до другой посадки, потом через другую, потом уже эвакуационный квадроцикл приехал. В него погрузили раненых и уже дальше до медиков везли. Связь через рацию держится с командирами, с эвакуационными группами. Потом уже нам говорят, куда идти, кого забирать, где ждут, кому помочь: тяжелораненых, сильно раненых, ходячих, неходячих, сидячих или лежащих», — рассказал Зверь о своей службе.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Зверь не запомнил число спасенных жизней. «Но пацаны возвращались, говорили благодарность: „Спасибо большое, что вытащили“. Если бы не мы, то говорят — в живых не оставались бы», — поделился челнинец.

Жена Надежда не сомневается в муже — для нее он герой. «Я мужем очень горжусь. Он настоящий герой. Он там спасал людей, своих боевых товарищей. Он у меня молодец! Я его очень сильно люблю», — говорит она.

Зверь смог приехать на выписку жены и дочери в роддом. Надежда не ожидала, что ему удастся это сделать..

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Эмоции вообще сильные были. Не ожидала, что муж приедет. Не думала, что получится. Когда он мне фото отправил возле роддома, он стоит, я вообще плакала от счастья. Не знала, куда себя деть. Потом он поднялся к нам, мы увиделись там. Радости было! Слава Богу, жив, здоров», — говорит она.

Сын Матвей тоже очень ждал отца. «Люблю. Сильно скучаю, иногда звонит папа мне, когда интернет у него ловит. Иногда я звоню папе. Он герой. Самый сильный», — убежден мальчик.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Когда связь ловит, когда есть, общаемся по видеозвонку, стараюсь сына увидеть, дочку, жену, родителей, родных, особенно сын очень ждал моего приезда. Он ждал приезда на день рождения, но обстоятельства так сложились, не получилось. Пришлось чуть-чуть попозже приехать. Они уж ждали, очень рады были», — говорит муж и отец.

Сегодня Зверь убежден: «Победа будет за нами. Столько времени, назад пути уже нет. Всё вперед, всё вперед!»

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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