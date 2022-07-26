В Донецке произошел крупный пожар на нефтебазе после обстрела ВСУ

В Буденновском районе Донецка после обстрела ВСУ произошел сильный пожар на нефтебазе, сообщает ТАСС.

По словам корреспондента, пламя, высота которого достигает пары десятков метров, видно сразу в нескольких районах города. Загорелись цистерны с ГСМ. Сведений о пострадавших пока не поступало, на месте работают МЧС и Народная милиция.

Ранее стало известно, что ВС Украины выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 12 снарядов калибром 152 мм. А район, где располагается нефтебаза, подвергся обстрелу 155-миллиметровыми снарядами.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Накануне к нему обратились главы ДНР и ЛНР с просьбой защитить республики от агрессии киевского режима.