Герасимов признал, что систему мобилизационной подготовки пришлось менять на ходу

В России мобилизационная подготовка не была полностью адаптирована под современные экономические отношения, поэтому ее пришлось менять на ходу. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в интервью изданию aif.ru.

«Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось всё исправлять на ходу», — констатировал военачальник.

Вместе с тем Герасимов добавил, что «в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации» на военную службу удалось призвать 300 тыс. граждан, находившихся в запасе.

При этом он напомнил, что мероприятия по частичной мобилизации в стране не проводились со времен Великой Отечественной войны.

Как сообщал ранее «Татар-информ», 11 января Валерий Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой войск.