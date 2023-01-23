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Ру Тат
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Общество
23 января 2023  22:50

Герасимов признал, что систему мобилизационной подготовки пришлось менять на ходу

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В России мобилизационная подготовка не была полностью адаптирована под современные экономические отношения, поэтому ее пришлось менять на ходу. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в интервью изданию aif.ru.

«Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось всё исправлять на ходу», — констатировал военачальник.

Вместе с тем Герасимов добавил, что «в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации» на военную службу удалось призвать 300 тыс. граждан, находившихся в запасе.

При этом он напомнил, что мероприятия по частичной мобилизации в стране не проводились со времен Великой Отечественной войны.

Как сообщал ранее «Татар-информ», 11 января Валерий Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой войск.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года, о ее завершении власти сообщили 28 октября. По словам Президента РФ Владимира Путина, с учетом добровольцев и резервистов за этот период на службу отправились 318 тыс. человек. Президент РТ Рустам Минниханов 31 октября заверил, что Татарстан полностью выполнил задание Министерства обороны по частичной мобилизации.
#валерий герасимов #мобилизация #спецоперация на Украине
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