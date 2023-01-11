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Происшествия
11 января 2023  18:54
Полина Шевчук

Начальник Генштаба Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой войск

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск. Об этом сообщает Минобороны.

Его заместителями стали главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

«Повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск», – говорится в официальном телеграм-канале Минобороны России.

 

 

#минобороны рф
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