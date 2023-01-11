Начальник Генштаба Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой войск
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск. Об этом сообщает Минобороны.
Его заместителями стали главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.
«Повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск», – говорится в официальном телеграм-канале Минобороны России.