Географию поставок АПК Татарстана планируют расширить за счет стран Северной Африки и ЮВА

Перед агропромышленным комплексом Татарстана стоит задача расширить географию поставок – в качестве приоритетных направлений определены страны Северной Африки и государства Юго-Восточной Азии. Об этом на традиционном республиканском совещании рассказал вице-премьер РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Провел совещание с подключением по видео-конференц-связи всех муниципалитетов Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также приняли участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин и исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В 2025 году объем экспорта продукции АПК РТ достиг 540 млн долларов США, превышает показатель 2024 года на 94 млн долларов, или на 21% от годового плана. Экспортную деятельность в республике осуществляют 90 предприятий. География поставок включает 49 стран мира, отметил докладчик.

По словам главы Минсельхозпрода РТ, основную долю в структуре экспорта традиционно занимает масложировая продукция. Объем ее поставок достиг 360 млн долларов, увеличившись на 12,2% по сравнению с предшествующим годом. Ключевыми экспортерами ее являются Казанский жировой комбинат и «Эссен Продакшн».

Значительный объем поставок приходится и на продукцию пищевой промышленности: экспорт составил 53 млн долларов, что на 15,7% выше уровня 2924 года, добавил он.

Положительная динамика наблюдается и по ряду других направлений. Так, экспорт зерновой продукции вырос более чем в полтора раза, достигнув 29 млн долларов. Экспорт прочей продукции составил 78 млн долларов.

В 2025 году основными странами-импортерами были Иран, Казахстан, Индия, Беларусь и Китай, обратил внимание министр.

Минсельхоз РФ и федеральный центр «Агроэкспорт» сформировали целевые показатели развития экспорта продукции АПК до 2030 года. Задача Татарстана – к 2030 году нарастить экспорт продукции до 900 млн долларов – «за счет расширения географии сбыта и реализации новых экспортно ориентированных инвестиционных проектов».

Важным фактором развития экспортной деятельности Марат Зяббаров назвал государственную поддержку. В 2025 году 13 татарстанских компаний получили 448 млн рублей на компенсацию части затрат на транспортировку продукции АПК на внешние рынки.