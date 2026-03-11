Татарстан за год планирует экспортировать продукцию АПК на 482 млн долларов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан в этом году планирует экспортировать продукцию агропромышленного комплекса на 482 млн долларов США. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Экспорт продукции АПК республики за прошлый год составил 539,4 млн долларов. Наша цель – к 2030 году увеличить экспорт продукции АПК до 900 млн долларов. Индикатор, поставленный Минсельхозом России, выполнимый, понимание по достижению имеется», – сказал он.

Махмутов добавил, что с 2020 года Татарстан развивает экспорт халяльной продукции. За прошлый год он достиг 45 млн долларов США, что составляет 8,5% от общего объема экспорта, заметил он.

В Татарстане более 150 производителей работают по стандартам «Халяль», из них 20 уже активно поставляют продукцию на экспорт, подчеркнул замминистра.

«Ключевыми импортерами нашей продукции являются страны СНГ, Монголия, Бразилия, Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и Алжир. Количество направлений, в которые экспортировалась продукция из Татарстана, составило 49», – заключил он.