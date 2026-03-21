Зяббаров: Согласно исследованиям, гибель озимых незначительная

Проведенные исследования свидетельствуют, что в Татарстане погибла лишь малая часть посевов озимых культур. Об этом на традиционном республиканском совещании рассказал вице-премьер РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Провел совещание с подключением по видео-конференц-связи всех муниципалитетов Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также приняли участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин и исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Докладчик напомнил, что дневные положительные температуры на территории Татарстана установились с 11 марта. При этом ночные заморозки пока сдерживают резкое таяние снега и возникновение паводковых ситуаций.

«По озимым культурам температура на узлах кущения за счет высокого снежного покрова держится от -1 до +2 градусов. Содержание сахаров достаточное, около 20%. Согласно результатам отращивания монолитов (проб растений – прим. Т-и), гибель озимых незначительная», – проинформировал Марат Зяббаров.

Филиал «Россельхозцентра» проверил 230 тыс. тонн семян зерновых, или 93%. Динамика за две недели составляет плюс 4%. К данному моменту из необходимого объема покупных семян законтрактовано 89% кукурузы, 85% подсолнечника и 99% сахарной свеклы. Завоз семян идет по графику на уровне прошлого года, уточнил он.

Под урожай текущего года, с учетом осеннего внесения, удалось накопить 61 килограмм минеральных удобрений на гектар. Динамика за две недели составляет плюс 67 тыс. тонн или 11 килограммов действующего вещества на гектар.

По программам господдержки в настоящее время до получателей доведено 263 млн рублей. В ближайшие две недели будет перечислено еще более 1,9 млрд рублей. «Прошу полученные средства направить на обеспечение посевной кампании», – подчеркнул глава профильного ведомства.

Итоговая приемка готовности хозяйств к весенне-полевым работам состоится с 23 по 27 марта. К этому времени необходимо оснастить сельхозмашины агрегатами, укомплектовать механизаторами трактора и обеспечить безопасные условия труда, а также провести встречи с трудовыми коллективами для разъяснения условий оплаты труда во время посевной кампании, перечислил он.

Помимо прочего, по проекту постановления Кабинета министров РТ с 1 по 30 апреля планируется ограничить движение грузовиков по автодорогам регионального и муниципального значения. Ограничения не затронут перевозку продуктов питания, кормов, удобрений, семян и горюче-смазочных материалов.