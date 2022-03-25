Генштаб: Поступает много обращений от желающих принять участие в операции на Украине

Россияне и жители других стран хотят принять участие в специальной операции, проводимой на Украине. Однако руководство Донецкой и Луганской народных республик отказываются от такой помощи, заявляя, что справятся сами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергея Рудского.

«К нам поступает большое количество обращений от граждан России, желающих принять участие в специальной военной операции по освобождению Украины от нацизма», — цитирует издание Рудского.

Он добавил, что готовность сражаться на стороне народных республик изъявили более 23 тыс. иностранных граждан из 37 государств. «Мы предлагали руководству ЛНР и ДНР принять эту помощь, но они заявили, что будут защищать свою землю сами. Сил и средств у них достаточно», — прокомментировал Рудской предложение.

На сегодняшнем брифинге Рудской также сообщил, что за время проведении спецоперации России на Донбассе безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацгвардии составили более 14 тыс. человек, всего было потеряно около 30 тыс. солдат и офицеров, что составляет 11,5% состава.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 23 февраля главы народных республик обратились к России за помощью в отражении агрессии Украины, после чего РФ развернула специальную операцию по защите Донбасса.