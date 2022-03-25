Минобороны России: За месяц спецоперации погиб 1 351 российский военнослужащий

За месяц спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины погиб 1 351 российский военнослужащий, более 3,8 тыс. получили ранения. Об этом доложили на брифинге в Минобороны России, передает ТАСС.

«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1 351 военнослужащий, 3825 получили ранения», — сказали в военном ведомстве.

При этом безвозвратные потери ВСУ и нацгвардии составили более 14 тыс. человек, всего было потеряно около 30 тыс. солдат и офицеров (11,5% состава).

Первый замначальника Генштаба ВС России Сергей Рудской добавил, что у Украины не осталось организованных резервов, потери они восполняют за счет мобилизации и теробороны, что повышает риск потерь из-за нехватки подготовки.

По словам Рудского, украинская сторона лишилась значительной части боевой техники, все 24 соединения сухопутных войск понесли «существенные потери».