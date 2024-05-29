Генштаб Ирана исключил версию о падении вертолета Раиси из-за диверсии

В Иране опровергнута версия о возможном крушении вертолета Президента Эбрахима Раиси из-за диверсии. Об этом со ссылкой на второй отчет Генерального штаба ВС Ирана сообщает телеканал IRIB.

Специалисты провели исследование обломков на месте падения вертолета. По их данным, расположение фрагментов машины исключает возможность взрыва из-за диверсии во время полета.

«Согласно отчету профильных экспертов, следов действий средств радиоэлектронной борьбы на разбившемся вертолете не обнаружено», — отмечается в тексте.

По данным Генштаба, экипаж вертолета выходил на связь чуть больше чем за минуту до крушения. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

19 мая возвращавшийся из Азербайджана после визита в эту страну Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета. Вместе с ним на борту находились министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиан, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, охранник и члены экипажа. Гибель иранского лидера и его делегации официально подтвердили утром 20 мая.

В Тегеране сегодня проходит церемония прощания с погибшими, похороны жертв авиакатастрофы пройдут 23 мая. Ранее Президент Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана Аятолле Сейеду Али Хаменеи в связи со смертью Президента ИРИ. Раис РТ Рустам Минниханов в траурной телеграмме отметил, что благодарен судьбе за личное знакомство с политиком.