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Руc Тат
Политика 6 ноября 2023 21:49

Генсек ООН призвал к немедленному освобождению заложников, удерживаемых в Газе

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному и не предполагающему каких-либо условий освобождению заложников, захваченных радикальным палестинским движением ХАМАС и удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я подчеркиваю мое абсолютное осуждение отвратительных террористических актов, которые совершила ХАМАС 7 октября, и я повторяю свой призыв к немедленному и безусловному освобождению заложников, которых держат в Газе», — подчеркнул генсек ООН, выступая перед журналистами.

Боевики ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. Погибли более 1,4 тыс. человек, среди которых были и россияне. Еще 247 человек, в том числе граждане других государств, оказались взяты в заложники. Из них пока удалось освободить только пятерых (четверых отпустили боевики, одна была спасена в результате силовой операции).

Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны, мобилизовали 360 тыс. резервистов и начали наносить удары по целям в секторе Газа, а затем приступили к наземной операции. Второго ноября Армия обороны Израиля отчиталась об окружении города Газы, расположенного на севере сектора.

По данным Министерства здравоохранения сектора Газы, подконтрольного ХАМАС, в результате атак к вечеру 6 ноября погибли 10 222 человека. Соединенные Штаты выступают против прекращения огня в секторе, но предлагают вводить временные гуманитарные паузы.

Президент РФ Владимир Путин счел террористическую атаку контролирующего сектор Газа радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства.
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#Израиль #Палестина #сектор газа #ХАМАС
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