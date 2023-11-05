Нетаньяху наказал министра за слова о возможности ядерного удара по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра по делам Иерусалима и наследия Амихая Элияху от участия в заседаниях Правительства страны за слова о возможности нанесения ядерного удара по сектору Газа. Об этом пишет газета The Times of Israel.

Политик заверил, что Израиль не рассматривает возможность удара по сектору Газа ядерным оружием, и заметил, что заявления министра «оторваны от реальности».

«Израиль и ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля — прим. Т-и) действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда посторонним людям, и мы будем продолжать делать это вплоть до победы», — подчеркнул Нетаньяху.

До этого Элияху, представитель крайне правой партии «Еврейская сила», отвечая в ходе интервью на вопрос о гипотетическом сбросе ядерной бомбы на сектор Газа, назвал такое развитие событий «одной из возможностей».

В ответ на последовавший за этим вопрос о судьбе захваченных радикальным палестинским движением ХАМАС заложников министр сказал, что «у войны тоже есть цена». За два дня до этого он сравнил Газу с городами Содом и Гоморра, которые, согласно Библии, были уничтожены Богом за преступления их жителей.

После критики Элияху, который не входит в военный кабинет и, таким образом, не оказывает никакого влияния на ход боевых действий, заявил, что его слова о применении ядерного оружия были лишь метафорой и что заложники должны быть возвращены целыми и невредимыми.