Фонд «Ярдәм янәшә!» собрал в Казани более семи тонн гуманитарного груза для Палестины

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

В Казани фонд «Ярдәм янәшә!» с 3 ноября начал сбор гуманитарной помощи для мирных жителей сектора Газа. Буквально за несколько дней собрано свыше семи тонн груза. После 8 ноября всё это будет направлено в Египет, откуда уже будет распределено организацией «Красный полумесяц» между палестинцами.

«С 3 ноября Татарстан присоединился к акции по сбору гуманитарной помощи для мирного населения Палестины. От граждан нашей республики уже долго звучали призывы самоорганизоваться и собрать помощь. Каждый день в штабах дежурят по 15–20 волонтеров, люди продолжают приносить пожертвования, уже сейчас мы собрали более семи тонн», — рассказала заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

Она добавила, что сбор гуманитарной помощи будет продолжаться до 8 ноября. Список того, что наиболее необходимо, размещен на сайте движения «Ярдәм янәшә!! Помощь рядом!». В частности, среди востребованных вещей — средства гигиены и медицинской помощи, детская и взрослая одежда, детское питание.

В Казани работают два штаба движения по сбору помощи мирным жителям сектора Газа. Они находятся на улице Мазита Гафури, 46 и улице Патриса Лумумбы, 4, работают с 10 до 17 часов. Для тех, кто хочет подробнее узнать о том, как оказать помощь, работает горячая линия по номеру: 8 (800)-350-02-16, пояснил координатор фонда «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов.

«Каждые 10–15 минут приезжают машины с гуманитарной помощью. Причем помогают абсолютно разные люди, независимо от социального статуса или вероисповедания. Нельзя сказать, что только мусульмане. Все сочувствуют, все хотят помочь», — сообщил он.

При этом Фазылов подчеркнул, что помощь приходит не только из Казани, приезжают машины со всей республики и даже из других регионов России.

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

Действительно, пока журналисты находились на территории штаба по сбору гуманитарной помощи, туда приехало несколько машин, из которых целыми коробками выгружали товары.

«Вместе с друзьями, братьями мы решили сплотиться и привезти гуманитарную помощь для наших братьев и сестер в Палестине, которые находятся в очень тяжелой ситуации. Молим Аллаха, чтобы оберег их от дальнейших испытаний и дал мудрости правителям принять правильное решение остановить это», — сказал один из тех, кто привез гуманитарную помощь, Юсуф Замалиев.

Все желающие могут до 8 ноября привезти гуманитарную помощь для мирных жителей сектора Газа в Казани по адресам Гафури, 46 и Лумумбы, 4 с 10 до 17 часов.

Продолжает сбор гуманитарной помощи для жителей Палестины и «Молодая гвардия Единой России» в своем штабе в Казани на улице Горького, 12а с 8 до 18 часов.

В субботу на совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал вещи первой необходимости, которые требуются мирным жителям сектора Газа.