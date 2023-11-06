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Руc Тат
Общество 6 ноября 2023 15:25

Фонд «Ярдәм янәшә!» собрал в Казани более семи тонн гуманитарного груза для Палестины

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Фонд «Ярдәм янәшә!» собрал в Казани более семи тонн гуманитарного груза для Палестины
Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

В Казани фонд «Ярдәм янәшә!» с 3 ноября начал сбор гуманитарной помощи для мирных жителей сектора Газа. Буквально за несколько дней собрано свыше семи тонн груза. После 8 ноября всё это будет направлено в Египет, откуда уже будет распределено организацией «Красный полумесяц» между палестинцами.

«С 3 ноября Татарстан присоединился к акции по сбору гуманитарной помощи для мирного населения Палестины. От граждан нашей республики уже долго звучали призывы самоорганизоваться и собрать помощь. Каждый день в штабах дежурят по 15–20 волонтеров, люди продолжают приносить пожертвования, уже сейчас мы собрали более семи тонн», — рассказала заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

Она добавила, что сбор гуманитарной помощи будет продолжаться до 8 ноября. Список того, что наиболее необходимо, размещен на сайте движения «Ярдәм янәшә!! Помощь рядом!». В частности, среди востребованных вещей — средства гигиены и медицинской помощи, детская и взрослая одежда, детское питание.

В Казани работают два штаба движения по сбору помощи мирным жителям сектора Газа. Они находятся на улице Мазита Гафури, 46 и улице Патриса Лумумбы, 4, работают с 10 до 17 часов. Для тех, кто хочет подробнее узнать о том, как оказать помощь, работает горячая линия по номеру: 8 (800)-350-02-16, пояснил координатор фонда «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов.

«Каждые 10–15 минут приезжают машины с гуманитарной помощью. Причем помогают абсолютно разные люди, независимо от социального статуса или вероисповедания. Нельзя сказать, что только мусульмане. Все сочувствуют, все хотят помочь», — сообщил он.

При этом Фазылов подчеркнул, что помощь приходит не только из Казани, приезжают машины со всей республики и даже из других регионов России.

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

Действительно, пока журналисты находились на территории штаба по сбору гуманитарной помощи, туда приехало несколько машин, из которых целыми коробками выгружали товары.

«Вместе с друзьями, братьями мы решили сплотиться и привезти гуманитарную помощь для наших братьев и сестер в Палестине, которые находятся в очень тяжелой ситуации. Молим Аллаха, чтобы оберег их от дальнейших испытаний и дал мудрости правителям принять правильное решение остановить это», — сказал один из тех, кто привез гуманитарную помощь, Юсуф Замалиев.

Все желающие могут до 8 ноября привезти гуманитарную помощь для мирных жителей сектора Газа в Казани по адресам Гафури, 46 и Лумумбы, 4 с 10 до 17 часов.

Продолжает сбор гуманитарной помощи для жителей Палестины и «Молодая гвардия Единой России» в своем штабе в Казани на улице Горького, 12а с 8 до 18 часов.

В субботу на совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал вещи первой необходимости, которые требуются мирным жителям сектора Газа.

Президент РФ Владимир Путин счел террористическую атаку контролирующего сектор Газа радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства. Позднее глава государства заявил о попытке использовать конфликт на Ближнем Востоке для раскола российского общества, имея в виду беспорядки в аэропорту Махачкалы.
#сектор газа #гуманитарная помощь #фонд ярдэм
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