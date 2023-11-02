Израиль заявил, что завершил окружение Газы

Израильские войска завершили окружение Газы – крупнейшего города анклава. Об этом со ссылкой на официального представителя ЦАХАЛ сообщает Даниэля Хагари сообщает ТАСС.

По его словам, к настоящему моменту город окружен со всех сторон. Несмотря на тяжелые бои, уверен Хагари, «Армия обороны Израиля побеждает».

«Бойцы Армии обороны Израиля закончили окружение города Газа. Они полностью окружили город Газа», – заявил представитель израильской армии.