news_header_top_970_100
Руc Тат
Политика 2 ноября 2023 21:40

Израиль заявил, что завершил окружение Газы

Скопировать ссылку

Израильские войска завершили окружение Газы – крупнейшего города анклава. Об этом со ссылкой на официального представителя ЦАХАЛ сообщает Даниэля Хагари сообщает ТАСС.

По его словам, к настоящему моменту город окружен со всех сторон. Несмотря на тяжелые бои, уверен Хагари, «Армия обороны Израиля побеждает».

«Бойцы Армии обороны Израиля закончили окружение города Газа. Они полностью окружили город Газа», – заявил представитель израильской армии.

#Израиль #сектор газа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100