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Израиль заявил, что завершил окружение Газы
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Израильские войска завершили окружение Газы – крупнейшего города анклава. Об этом со ссылкой на официального представителя ЦАХАЛ сообщает Даниэля Хагари сообщает ТАСС.
По его словам, к настоящему моменту город окружен со всех сторон. Несмотря на тяжелые бои, уверен Хагари, «Армия обороны Израиля побеждает».
«Бойцы Армии обороны Израиля закончили окружение города Газа. Они полностью окружили город Газа», – заявил представитель израильской армии.
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